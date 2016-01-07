مصدر بالمركزي المصري: البنك تلقى اليوم 500 مليون دولار من الافريقي للتنمية
القاهرة 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصدر بالبنك المركزي المصري لرويترز إن البنك تلقى اليوم الخميس 500 مليون دولار قرضا من البنك الافريقي للتنمية.
كانت مصر قد وقعت الشهر الماضي الاتفاق النهائي لقرض من البنك الافريقي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار مدته ثلاث سنوات بواقع 500 مليون دولار كل عام.
وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
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