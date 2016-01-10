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ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية في عطاء اليوم

Sun Jan 10, 2016 11:31am GMT
 
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القاهرة 10 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر ارتفع في مزاد اليوم الأحد.

وزاد متوسط عائد الأذون المصرية لأجل 91 يوما إلى 11.964 بالمئة من 11.358 بالمئة في العطاء السابق يوم 3 يناير كانون الثاني.

وارتفع عائد الأذون لأجل 273 يوما إلى 12.070 بالمئة من 11.859 بالمئة في مزاد مماثل في نفس اليوم.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 