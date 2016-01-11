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ارتفاع العائد على السندات المصرية في عطاء اليوم

Mon Jan 11, 2016 11:56am GMT
 
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11 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات نشرت على موقع وزارة المالية ارتفاع العائدات على سندات الخزانة المصرية لأجل 18 شهرا وثلاثة أعوام وسبعة أعوام في عطاء اليوم الاثنين.

وارتفع متوسط العائد على السندات صفرية الكوبون لأجل 18 شهرا إلى 12.306 في المئة من 11.993 في المئة في العطاء السابق الذي جرى في 28 ديسمبر كانون الأول.

وارتفع متوسط العائد على السندات لأجل ثلاثة أعوام إلى 12.965 في المئة من 12.663 في المئة في حين ارتفع العائد على السندات لأجل سبعة أعوام إلى 14.870 في المئة من 14.572 في المئة.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 