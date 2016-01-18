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ارتفاع العائد على السندات المصرية في عطاء اليوم

Mon Jan 18, 2016 12:17pm GMT
 
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القاهرة 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل خمسة وعشرة أعوام في عطاء اليوم الاثنين.

وارتفع متوسط العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 13.627 في المئة من 13.426 في المئة في العطاء السابق في الرابع من يناير كانون الثاني.

وارتفع متوسط العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 15.748 في المئة من 15.556 في المئة في الرابع من يناير كانون الثاني. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 