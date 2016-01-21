تراجع طفيف للعائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 شهور وعام
القاهرة 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام قليلا في عطاء اليوم الخميس.
ونزل متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 11.783 في المئة من 11.851 في المئة في العطاء السابق في 14 يناير كانون الثاني.
وانخفض متوسط العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 12.052 في المئة من 12.094 في المئة في عطاء مماثل يوم 14 يناير كانون الثاني. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.