عائدات أذون الخزانة المصرية ترتفع في مزاد اليوم

31 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر ارتفع في مزاد اليوم الأحد.

وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما إلى 11.413 في المئة من 11.409 في المئة في المزاد السابق يوم 24 يناير كانون الثاني بينما زاد العائد على أذون لأجل 266 يوما إلى 12.059 في المئة من 12.004 في المئة.