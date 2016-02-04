مقابلة-رئيس بنك مصر: وفرنا مع البنك الأهلي أكثر من 5 مليارات دولار في 3 أشهر لتغطية الواردات

* بنك مصر سيحصل في فبراير شباط على قرض صيني بقيمة 100 مليون دولار

* بنك مصر يدرس إصدار سندات في السوق العالمي لتعزيز الموارد الدولارية

من إيهاب فاروق

القاهرة 4 فبراير شباط (رويترز) - قال محمد الاتربي رئيس بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد إن مصرفه والبنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد وفرا أكثر من خمسة مليارات دولار على مدى ثلاثة أشهر حتى نهاية يناير كانون الثاني لتغطية الواردات.

وفي مقابلة مع رويترز الليلة الماضية على هامش مؤتمر بمناسبة توقيع قرض بين بنك مصر والبنك الأهلي مع إحدى الشركات العقارية قال الاتربي "بنك مصر والبنك الأهلي فتحا معا في الثلاثة أشهر الماضية اعتمادات ومستندات تزيد عن خمسة مليارات دولار."

وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو 80 مليار دولار. وتكافح مصر لتمويل واردات أساسية مثل الأغذية والوقود منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وأدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.

كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قال في نهاية ديسمبر كانون الأول إن المركزي قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة القصيرة الماضية.

ويعطي البنك المركزي الأولوية لاستيراد السلع الأساسية، وسعى خلال الشهور الماضية لتوفير العملة الصعبة بهدف الإفراج عن سلع كانت محتجزة في الموانئ بسبب أزمة الدولار التي تعوق الواردات.