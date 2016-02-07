تراجع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 أشهر

القاهرة 7 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات من وزارة المالية المصرية تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثى أشهر وارتفاعه على أذون تسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وتراجع متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما إلى 11.392 بالمئة من 11.413 بالمئة في العطاء السابق يوم 31 يناير كانون الثاني في حين ارتفع متوسط العائد على أذون 273 يوما إلى 12.060 بالمئة من 12.059 بالمئة في عطاء 31 يناير كانون الثاني. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)