عائد سندات الخزانة المصرية يرتفع في عطاء اليوم
القاهرة 8 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العائد على سندات الخزانة لأجل ثلاث وسبع سنوات ارتفع في عطاء اليوم الاثنين فيما هبط عائد السندات الصفرية الكوبون لأجل 18 شهرا.
وهبط عائد السندات لأجل 18 شهرا إلى 12.287 بالمئة من 12.306 بالمئة في آخر عطاء يوم 11 يناير كانون الثاني.
وارتفع العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 13.029 بالمئة من 12.400 بالمئة في العطاء السابق يوم 24 يناير كانون الثاني. وزاد عائد السندات لأجل سبع سنوات إلى 14.846 بالمئة من 14.300 بالمئة في العطاء السابق. (إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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