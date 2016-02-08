عائد سندات الخزانة المصرية يرتفع في عطاء اليوم

القاهرة 8 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العائد على سندات الخزانة لأجل ثلاث وسبع سنوات ارتفع في عطاء اليوم الاثنين فيما هبط عائد السندات الصفرية الكوبون لأجل 18 شهرا.

وهبط عائد السندات لأجل 18 شهرا إلى 12.287 بالمئة من 12.306 بالمئة في آخر عطاء يوم 11 يناير كانون الثاني.