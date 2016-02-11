مقدمة 1-مصدر بالتجاري الدولي مصر: البنك قد يطرح سندات محلية أو دولية في 2016-2018

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القاهرة 11 فبراير شباط (رويترز) - قال مصدر في البنك التجاري الدولي مصر أكبر البنوك المدرجة في مصر اليوم الخميس إن الأدوات المالية التي يعتزم المصرف طرحها بحد أقصى 8 مليارات جنيه (1.02 مليار دولار) قد تكون في شكل سندات محلية أو دولية تطرح بين عامي 2016 و2018 لتمويل الأنشطة التوسعية للبنك.

وذكر البنك التجاري الدولي اليوم في بيان إلى بورصة مصر أن مجلس إدارته وافق على "اقتراح إصدار أدوات مالية" بحد أقصى ثمانية مليارات جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وأغلق سهم البنك اليوم عند 31.25 جنيه بهبوط 7.1 بالمئة.

وقال المصدر في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "الأدوات المالية التي وافق مجلس الإدارة على إصدارها تأتي في إطار تجديد الموافقة السابقة بالتفويض من الجمعية العمومية بإصدار أدوات بقيمة 5 مليارات جنيه مع زيادتها إلى 8 مليارات جنيه."

وكان البنك حصل على موافقة من مساهميه على إصدار أدوات مالية بقيمة خمسة مليارات جنيه قبل ثلاث سنوات لكنه لم يصدرها بعد.

وقال المصدر "الأدوات المالية التي نتحدث عنها هي سندات محلية أو دولية بين 2016 و2018 في حالة الحاجة لإصدارها لتمويل أنشطتنا التوسعية."

وبلغ صافي ربح البنك 4.7 مليار جنيه مصري في 2015 مقابل 3.7 مليار جنيه في 2014 بزيادة 26 بالمئة.