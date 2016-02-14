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تراجع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 أشهر وارتفاعه لأذون 9 شهور

Sun Feb 14, 2016 11:43am GMT
 
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القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع عائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر وارتفاعه على أذون تسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وتراجع متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما إلى 11.377 بالمئة من 11.392 بالمئة في العطاء السابق يوم السابع من فبراير شباط في حين ارتفع العائد على أذون 266 يوما إلى 12.089 بالمئة من 12.060 بالمئة في العطاء المماثل يوم السابع من فبراير شباط. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 