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مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.098 مليار دولار بمتوسط فائدة 3.585%

Mon Feb 15, 2016 11:41am GMT
 
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القاهرة 15 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه باع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.098 مليار دولار بمتوسط فائدة 3.585 بالمئة في مزايدة علنية نيابة عن وزارة المالية.

وتعتمد الحكومة في الغالب على سوق المال المحلية لتمويل العجز منذ أوائل 2011 عندما تسببت انتفاضة شعبية في حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي استمرت لفترة طويلة وكان من شأنها عزوف الكثير من المستثمرين الأجانب عن الاستثمار بمصر.

وتاريخ استحقاق الأذون هو 14 فبراير شباط 2017.

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 