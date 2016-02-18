ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة في عطاء

القاهرة 18 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 11.862 في المئة مقابل 11.838 في المئة في آخر عطاء مشابه في 11 فبراير شباط.

وارتفع العائد على أذون 364 يوما إلى 12.159 في المئة مقابل 12.131 في المئة في عطاء مشابه يوم 11 فبراير شباط.