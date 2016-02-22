مقدمة 1-وزير المالية: مصر تأمل بإصدار سندات دولية بنهاية يونيو

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من هديل الصايغ

أبوظبي 22 فبراير شباط (رويترز) - قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الاثنين إن حكومة مصر تأمل في العودة إلى سوق السندات الدولية من خلال إصدار سندات بنهاية يونيو حزيران.

وقال دميان للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي في أبوظبي إن حجم الإصدار وموعده وأجل الاستحقاق سيتحدد بناء على أوضاع السوق.

وأضاف أن خطوات ضريبية وإجراءات أخرى لتعزيز المالية العامة تأخرت وهو ما سيؤثر على عجز الميزانية في السنة المالية الحالية لكنه توقع أن تكون ضريبة القيمة المضافة أول تشريع يبحثه البرلمان هذا العام.

وقال إن تحطم الطائرة الروسية بسيناء في أكتوبر تشرين الأول الماضي الذي أضر بقطاع السياحة ساهم في خفض النمو الاقتصادي المتوقع للسنة المالية الحالية إلى حوالي أربعة بالمئة أو 4.25 بالمئة من توقع أصلي كان يتجاوز الخمسة بالمئة.

ويعني هذا أن عجز ميزانية السنة الحالية أصبح من المتوقع أن يبلغ بين 11 و11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال دميان إن مصر ستواجه "فجوة تمويل" في الأعوام الثلاثة القادمة بين 25 و30 مليار دولار لكنه لم يوضح طبيعة الفجوة ولا كيفية سدها.