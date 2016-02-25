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ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام

Thu Feb 25, 2016 12:09pm GMT
 
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القاهرة 25 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام واحد في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 12.064 بالمئة من 11.862 بالمئة في آخر عطاء مماثل يوم 18 فبراير شباط.

وارتفع متوسط أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 12.387 بالمئة من 12.159 بالمئة في عطاء مماثل يوم 18 فبراير شباط. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 