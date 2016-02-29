مقدمة 2-مصر تصدر شهادات استثمار لجذب دولارات المغتربين

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القاهرة 29 فبراير شباط (رويترز) - أطلقت مصر اليوم الاثنين برنامجا جديدا لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة في وقت تسعى فيه البلاد لتخفيف نقص حاد في العملة الأجنبية أضر باقتصادها.

وقالت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم في مؤتمر صحفي اليوم إن أكبر ثلاثة بنوك حكومية في البلاد ستصدر شهادات "بلادي" الدولارية للمصريين في الخارج.

وأضافت الوزيرة أن هذه الشهادات تأتي "تلبية لرغبات المصريين العاملين في الخارج في توجيه مدخراتهم لخدمة اقتصاد بلدهم".

وتعاني مصر التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات من نقص في العملة الأجنبية منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.

وتأمل مصر أن تساهم الشهادات الجديدة في الاستفادة من موارد نحو خمسة ملايين مصري يقيمون في الخارج.

ومن المقرر أن يصدر البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة الشهادات بآجال عام وثلاثة وخمسة أعوام وبعائد 3.5 و4.5 و5.5 بالمئة على الترتيب.

وذكرت الوزيرة أن البنك المركزي المصري سيضمن للمغتربين حق تحويل العائد على شهاداتهم وقيمها الاستردادية بالدولار إلى بنوك بالخارج.