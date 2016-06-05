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ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما و266 يوما

Sun Jun 5, 2016 11:39am GMT
 
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القاهرة 5 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات من موقع وزارة المالية في مصر ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 12.955بالمئة من 12.858 بالمئة في العطاء السابق يوم 29 مايو أيار. وارتفع متوسط عائد أذون 266 يوما إلى 14.033 بالمئة من 13.917 بالمئة بالعطاء المماثل قبل أسبوع. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 