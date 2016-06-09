ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 182 و364 يوما
القاهرة 9 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع العائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.
وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 13.895 بالمئة من 13.819 بالمئة في العطاء السابق يوم الثاني من يونيو حزيران. وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يوما إلى 14.115 بالمئة من 14.034 بالمئة في عطاء مماثل قبل أسبوع. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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