مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 700 مليون دولار لأجل عام في 14 يونيو

القاهرة 9 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إن وزارة المالية ستصدر أذون خزانة دولارية لأجل عام قيمتها 700 مليون دولار للبنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية في 14 يونيو حزيران.

وقال البيان إن الموعد النهائي للعطاء هو 13 يونيو حزيران ويستحق الإصدار في 13 يونيو حزيران 2017.