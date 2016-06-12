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ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما و273 يوما في مزاد الأحد

Sun Jun 12, 2016 11:19am GMT
 
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القاهرة 12 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر ارتفع في عطاء اليوم الأحد.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 13.062 بالمئة من 12.955 بالمئة في العطاء السابق في الخامس من يونيو حزيران.

كما صعد متوسط العائد على أذون 273 يوما إلى 14.119 بالمئة من 14.033 بالمئة في عطاء مماثل قبل اسبوع. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 