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ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما و266 يوما

Sun Jun 19, 2016 11:05am GMT
 
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القاهرة 19 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر ارتفع في عطاء اليوم الأحد.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 14.051 بالمئة من 13.062 بالمئة في العطاء السابق في 12 يونيو حزيران.

كما صعد متوسط العائد على أذون 266 يوما إلى 15.118 من 14.119 بالمئة في عطاء مماثل قبل أسبوع. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 