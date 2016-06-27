وزير: مصر تدرس إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار بين سبتمبر وأكتوبر

القاهرة 27 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الاثنين إن بلاده تدرس إصدار سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول من العام الجاري.

وتتفاوض مصر من أجل الحصول على مساعدات وقروض بمليارات الدولارات لإنعاش اقتصادها الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ ثورة 2011 وللحد من أزمة نقص الدولار الذي أثر بشدة على الاستيراد وأعاق الانتعاش.

وقال الجارحي للصحفيين الليلة خلال سحور رمضاني نظمته مصلحة الضرائب "ندرس طرح سندات في الأسواق الدولية بين سبتمبر وأكتوبر هذا العام بقيمة 3 مليارات دولار لسد جزء من الفجوة التمويلية في موازنة السنة المالية والمتوقع أن تبلغ 10 مليارات دولار."

وأرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها منذ خمسة أعوام في يونيو حزيران الماضي.