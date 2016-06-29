تباين عوائد أذون الخزانة المصرية في عطاء الأربعاء

29 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر في حين استقر العائد على الأذون لأجل عام دون تغيير في عطاء اليوم الأربعاء.

وزاد متوسط العائد على أذون لأجل 182 يوما إلى 14.917 بالمئة من 14.908 بالمئة في العطاء السابق يوم 23 يونيو حزيران. واستقر العائد على أذون لأجل 357 يوما عند 15.185 بالمئة دون تغيير عن عطاء الأسبوع الماضي. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)