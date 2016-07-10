ارتفاع العائد في عطاء أذون الخزانة المصرية

10 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة وستة وتسعة أشهر وعام في عطاء اليوم الأحد.

وارتفع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما إلى 14.093 بالمئة من 13.947 بالمئة في العطاء السابق يوم الثالث من يوليو تموز وزاد عائد أذون 273 يوما إلى 15.320 بالمئة من 15.115 بالمئة في عطاء مماثل قبل أسبوع.

وزاد متوسط العائد على أذون 182 يوما إلى 15.110 بالمئة من 14.917 بالمئة في العطاء السابق يوم 29 يونيو حزيران وارتفع عائد أذون 364 يوما إلى 15.370 بالمئة من 15.185 بالمئة في عطاء مماثل.

يأتي ذلك بعد قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس الشهر الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها في أعوام في خطوة قال الاقتصاديون إنها ترمي إلى كبح جماح التضخم المتصاعد وتخفيف الضغوط عن الجنيه المصري.