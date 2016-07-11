مقدمة 1-قفزة بعائد السندات المصرية لأجل 7 سنوات وإلغاء عطاءات

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القاهرة 11 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من موقع البنك المركزي المصري على الانترنت إلغاء عطاءات اليوم الاثنين لسندات خزانة لأجل عام ونصف العام وثلاثة أعوام وقفزة في العائد على سندات لأجل سبع سنوات.

وترتفع عوائد أدوات الدين الحكومية المصرية منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها في سنوات.

بلغ عائد سندات السبع سنوات 17.291 بالمئة ارتفاعا من 16.161 بالمئة في العطاء السابق يوم 13 يونيو حزيران أي قبل ثلاثة أيام فقط من رفع فائدة البنك المركزي.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفعت الشهر الماضي سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة من 10.75 بالمئة إلى 11.75 بالمئة وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 11.75 بالمئة إلى 12.75 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ 2008.

ولم يذكر البنك المركزي على الفور سبب إلغاء العطاءات لكن مصرفيا أبلغ رويترز أن العروض المقدمة كانت أعلى من اللازم.

يقول الاقتصاديون إن زيادة سعر الفائدة تهدف إلى كبح جماح التضخم وتخفيف الضغوط عن الجنيه الذي تراجع إلى حوالي 11 جنيها للدولار في السوق السوداء مقارنة مع سعر رسمي يبلغ 8.78.