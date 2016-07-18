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ارتفاع العائد على السندات المصرية لأجل 5 و10 سنوات في عطاء اليوم

Mon Jul 18, 2016 1:22pm GMT
 
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القاهرة 18 يوليو تموز (رويترز) - ارتفع العائد على سندات الحكومة المصرية لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم الاثنين.

وارتفع متوسط العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 16.777 بالمئة من 16.520 بالمئة في العطاء السابق في الرابع من يوليو تموز.

وصعد متوسط العائد على السندات التي يبلغ أجلها عشر سنوات إلى 17.699 بالمئة من 17.238 بالمئة في العطاء السابق في الرابع من يوليو تموز. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 