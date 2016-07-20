سوميد توقع قرضا بقيمة 100 مليون دولار مع الأهلي المصري لتمويل مشروع

القاهرة 20 يوليو تموز (رويترز) - قالت وزارة البترول المصرية اليوم الأربعاء إن الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) وقعت قرضا بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الأهلي المصري لتمويل المرحلة الأولي من إنشاء رصيف بحري في العين السخنة شمال شرقي القاهرة.

وأضافت الوزارة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه أن مشروع سوميد يتكون من مرحلتين الأولى هي إنشاء رصيف بحري "بطول 2.2 كيلومتر لاستقبال ناقلات المنتجات البترولية والغاز المسال وربط خط الغاز مع الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

"المرحلة الثانية تشمل بناء منطقة تخزين برية تضم 3 صهاريج لاستقبال وتخزين وتداول البوتاجاز (غاز البترول المسال) و3 صهاريج لاستقبال وتخزين وتداول المازوت. من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى نهاية مارس 2017."

وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نصف شركة سوميد التي تملك وتشغل ميناء سيدي كرير المصري المطل على ساحل البحر المتوسط بينما تمتلك النصف الآخر مجموعة من أربع دول خليجية هي المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر.

واستأجرت مصر سفينتين للتغييز في أبريل نيسان 2015 ونوفمبر تشرين الثاني من نفس العام وطرحت مناقصة لاستئجار السفينة الثالثة خلال هذا العام.

وتهدف مصر من استئجار السفينة الثالثة للتغييز إلى سد احتياجات المصانع واحتياجات قطاع الكهرباء المستقبلية من الغاز. وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.