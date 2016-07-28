مصر تأمل بالموافقة على الشريحة الثانية من قرض الأفريقي للتنمية في سبتمبر

من إيهاب فاروق

القاهرة 28 يوليو تموز (رويترز) - قال نائب وزير المالية المصري للسياسات النقدية أحمد كوجك اليوم الخميس إن بلاده تأمل بالحصول على الموافقة على الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية خلال اجتماع مجلس إدارة البنك في سبتمبر أيلول.

وقال كوجك على هامش مؤتمر صحفي إن الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي البالغة قيمته 1.5 مليار دولار تستلزم ثمانية إجراءات مشيرا إلى أن وزارة المالية قامت بالإجراء المطلوب منها الخاص بالإصلاحات في إدارة المالية العامة.