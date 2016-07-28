مسؤول: مصر ستسدد كل شريحة من قرض صندوق النقد على 5 سنوات

القاهرة 28 يوليو تموز (رويترز) - قال نائب وزير المالية المصري للسياسات النقدية أحمد كوجك اليوم الخميس إن بلاده ستسدد كل شريحة من شرائح قرض صندوق النقد الدولي على خمس سنوات منها ثلاث سنوات وربع السنة فترة سماح.