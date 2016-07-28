مقدمة 1-مصر تتوقع تسلم ملياري دولار على الأقل خلال شهرين من الاتفاق على قرض صندوق النقد

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من إيهاب فاروق

القاهرة 28 يوليو تموز (رويترز) - قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك اليوم الخميس إن بلاده ستحصل على شريحة أولى لا تقل قيمتها عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق.

وذكر كوجك خلال مؤتمر صحفي أن مصر ستسدد كل شريحة من شرائح قرض صندوق النقد على خمس سنوات منها ثلاث سنوات وربع السنة فترة سماح.

كانت مصر قالت يوم الثلاثاء إنها تخوض المراحل النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا. وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك قرض الصندوق.

وقال كوجك اليوم إن قرض صندوق النقد يعتبر "تمويلا طبيعيا" في حدود حصة مصر وليس استثنائيا وسيجذب استثمارات سواء في البورصة أو في شركات.

وأضاف "نقترض من الخارج بفائدة أقل لكي ينزل سعر الفائدة المحلي وبالتالي يتراجع التضخم."

ومن المقرر أن تصل بعثة الصندوق إلى مصر في 30 يوليو تموز لبدء مباحثات دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بحسب بيان من مجلس الوزراء تلقت رويترز نسخة منه اليوم.