ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية في عطاء الخميس

28 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام واحد ارتفع في عطاء اليوم الخميس.

وبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما 15.514 في المئة ارتفاعا من 15.302 في المئة في العطاء السابق في 21 من يوليو تموز.