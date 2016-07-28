ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية في عطاء الخميس
28 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام واحد ارتفع في عطاء اليوم الخميس.
وبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما 15.514 في المئة ارتفاعا من 15.302 في المئة في العطاء السابق في 21 من يوليو تموز.
كما بلغ العائد على الأذون لأجل 357 يوما 15.947 في المئة ارتفاعا من 15.743 في المئة في عطاء يوم 21 يوليو تموز. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية- تحرير عبد المنعم درار)
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