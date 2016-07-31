استطلاع-صناديق الشرق الأوسط أكثر إيجابية في الأسهم وأقل في السندات

من سيلين أسود دبي 31 يوليو تموز (رويترز) - أظهر استطلاع شهري تجريه رويترز أن مديري صناديق الشرق الأوسط ازدادوا تفاؤلا إزاء الأسهم في المنطقة على مدى الشهر الأخير بفضل تدفق السيولة على الأسواق الناشئة في أنحاء العالم لكنهم ظلوا متوجسين من اتجاه أسعار النفط. يوضح الاستطلاع الذي شمل 14 من كبار مديري الصناديق وأجري على مدى الخمسة أيام الأخيرة أن 43 بالمئة يتوقعون زيادة مخصصاتهم لأسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة في حين توقع 14 بالمئة تقليصها. وهذه أعلى درجة تفاؤل بشأن الأسهم منذ فبراير شباط من العام الحالي. وفي استطلاع الشهر السابق توقع سبعة بالمئة زيادة مخصصات الأسهم وسبعة بالمئة تقليصها. وقال ساشين موهيندرا مدير المحفظة لدى أبوظبي للاستثمار "على مدى الأسابيع القليلة الماضية استقبلت صناديق الأسواق الناشئة أعلى تدفقاتها في ثلاث سنوات. "نشوء صناديق المؤشرات الناجم عن ذلك مازال يخلق طلبا على الأسواق ذات الصلة التي من بينها الإمارات العربية المتحدة وقطر في هذه المنطقة." لكن مديري صناديق كثيرين قالوا إن عدم التيقن بشأن أسعار النفط مازال عاملا سلبيا لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في حين افتقرت نتائج الشركات الخليجية في الربع الثاني من العام للبريق وإن تماشت مع التوقعات بوجه عام. وقال محمد علي ياسين مدير أبوظبي الوطني للأوراق المالية "هناك الكثير من العوامل المعاكسة التي تواجهها اقتصادات الخليج في الربع الثالث ولاسيما في قطاع الإنفاق الاستهلاكي وتداعيات ذلك على سائر أجزاء الاقتصاد تشمل القطاع المصرفي." كان الاستطلاع السابق أظهر تنامي الاهتمام بأدوات الدخل الثابت لأسباب منها صدمة القرار البريطاني بمغادرة الاتحاد الأوروبي. وتوقع 29 بالمئة من مديري الصناديق زيادة مخصصاتهم للسندات في الأشهر الثلاثة المقبلة ولم يتوقع أحد تقليصها. ويظهر أحدث استطلاع أن المديرين أصبحوا أقل تفاؤلا بشأن الدخل الثابت حيث بلغت نسبة الموقف الإيجابي 29 بالمئة والسلبي 21 بالمئة مع عودتهم إلى الأسهم وانحسار مخاوف البعض بشأن الخروج البريطاني. * السعودية ومصر أصبح المديرون أكثر إيجابية تجاه الأسهم السعودية وفقا لأحدث استطلاع حيث توقع 50 بالمئة زيادة المخصصات هناك و14 بالمئة تقليصها مقارنة مع 29 بالمئة وسبعة بالمئة سابقا. وتباطأت السعودية عن البورصات الخليجية الرئيسية الأخرى مثل الإمارات في الأشهر القليلة الماضية ورغم إعلان الشركات السعودية المرتبطة بالقطاع الاستهلاكي نتائج ضعيفة للربع الثاني بسبب تباطؤ الاقتصاد فقد فاقت الأرباح الفصلية للعديد من شركات البتروكيماويات التوقعات لعوامل من بينها انخفاض المبيعات بدرجة أقل من التقديرات. وتحسنت المعنويات تجاه قطر أيضا حيث توقع 36 بالمئة زيادة مخصصات الأسهم و14 بالمئة تقليصها مقارنة مع 14 بالمئة لكل من التوجهين قبل شهر. وقال أكبر خان مدير إدارة الأصول لدى الريان للاستثمار في الدوحة إن قطر قد تتلقى دفعة عندما ترفع اف.تي.اس.إي للمؤشرات تصنيفها في سبتمبر أيلول إلى وضع سوق ناشئة ثانوية من سوق مبتدئة. وأصبحت الصناديق أكثر إيجابية بوجه عام إزاء مصر بعد أنباء الأسبوع الماضي أن القاهرة تقترب من الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي في خطوة قد تشمل شروطا اقتصادية ربما تساعد على إحياء ثقة المستثمرين الأجانب في مصر وإن كانت قد تؤدي أيضا إلى تباطؤ الاقتصاد في المدى القريب. ويتوقع 29 بالمئة زيادة مخصصات الأسهم لمصر و43 بالمئة تقليصها مقارنة مع سبعة بالمئة و36 بالمئة قبل شهر. وأجاب عدد قليل من المديرين على الاستطلاع قبل أنباء اتفاق صندوق النقد. ويتوقع 29 بالمئة تقليص مخصصات الأسهم لتركيا من مستويات منخفضة بالفعل ولم يتوقع أحد زيادتها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة هناك في منتصف يوليو تموز. نتائج الاستطلاع زيادة خفض إبقاء 1- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في أسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة؟ 6 2 6 2- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في أدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة؟ 4 3 7 3- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في الأسهم في الدول التالية في الأشهر الثلاثة المقبلة؟ - الإمارات العربية المتحدة 6 2 6 - قطر 5 2 7 -السعودية 7 2 5 - مصر 4 6 4 - تركيا 0 4 10 - الكويت 0 3 11 ملحوظة: المؤسسات التي شاركت في المسح هي المال كابيتال والريان للاستثمار وأموال قطر وأرقام كابيتال وبنك الإمارات دبي الوطني وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وأبوظبي للاستثمار وبنك أبوظبي الوطني وان.بي.كيه كابيتال وشرودرز الشرق الأوسط والمستثمر الوطني وبنك الاتحاد الوطني وبنك رسملة الاستثماري والواحة كابيتال. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)