انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية

القاهرة 31 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر انخفض في عطاء اليوم الأحد.

وبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما 14.212 في المئة نزولا من 14.272 في المئة في العطاء السابق في 24 يوليو تموز.