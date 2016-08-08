تباين العائدات على سندات خزانة مصرية في مزاد اليوم

القاهرة 8 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع العائد على سندات خزانة صفرية الكوبون لأجل عام ونصف العام وعلى سندات لأجل ثلاث سنوات لكن العائد انخفض على سندات لأجل سبع سنوات في مزاد اليوم الإثنين.

وارتفع متوسط العائد على السندات صفرية الكوبون لأجل عام ونصف العام إلى 15.964 في المئة من 15.329 في المئة حينما بيعت في المرة السابقة في 27 يونيو حزيران.

وزاد العائد أيضا على السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 16.389 في المئة من 15.521 في المئة في المزاد المماثل السابق في 27 يونيو حزيران.

وهبط العائد على السندات لأجل سبع سنوات إلى 17.353 في المئة من 17.521 في المئة في المزاد السابق في 25 يوليو تموز.