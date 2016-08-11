ارتفاع العائد في عطاء أذون الخزانة المصرية
القاهرة 11 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من موقع وزارة المالية المصرية ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.
وارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 15.402 بالمئة من 15.281 بالمئة في العطاء المماثل يوم الرابع من أغسطس آب.
وزاد عائد أذون 357 يوما إلى 15.914 بالمئة من 15.825 بالمئة في العطاء السابق يوم الرابع من أغسطس آب. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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