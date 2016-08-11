مقابلة,مقدمة 1-رئيس بعثة صندوق النقد: مصر قد تحصل على شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار في سبتمبر

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من لين نويهض

القاهرة 11 أغسطس آب (رويترز) - قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر إن القاهرة قد تحصل على شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار في سبتمبر أيلول.

وأبلغ جارفيس رويترز في مقابلة اليوم الخميس إن مصر ستتلقى الشريحة الاولى من القرض على الفور بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بدون إنتظار لاجراءات إصلاح محددة.

وقال "أتوقع أن التقي بالمجلس التنفيذي في الأسابيع القادمة...وسيجري الصرف على الفور بعد موافقة المجلس." وردا على سؤال عما إذا كان ذلك سيتم في سبتمبر أيلول قال جارفيس "ربما يكون كذلك".

وأضاف أن الشرائح الباقية من القرض سيجري صرفها على أساس مراجعات دورية لاجراءات الاصلاح التي ستتخذها الحكومة. وستجري أول مراجعة لبرنامج قرض مصر في فبراير شباط أو مارس أذار.

ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ في وقت سابق اليوم الخميس على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات والذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.

ويحتاج اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي طال انتظاره إلى موافقة نهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.