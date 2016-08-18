مصر تفوض 4 بنوك دولية لإدارة طرح سندات دولارية

القاهرة 18 أغسطس آب (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية إنها اختارت أربعة بنوك استثمار دولية لإدارة عملية طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية.

وأضافت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر الليلة الماضية أن البنوك الأربعة هي ناتيكسيس وسيتي بنك وجي.بي مورجان وبي.إن.بي باريبا.

وتستهدف مصر طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار بنهاية سبتمبر أيلول أو بداية أكتوبر تشرين الأول.