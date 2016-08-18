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ارتفاع طفيف للعائد في عطاء أذون الخزانة المصرية

Thu Aug 18, 2016 11:32am GMT
 
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القاهرة 18 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي ارتفاعا طفيفا في العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 15.499 بالمئة من 15.402 بالمئة في العطاء المماثل يوم 11 أغسطس آب.

وزاد عائد أذون 364 يوما إلى 15.965 بالمئة من 15.914 بالمئة في العطاء السابق يوم 11 أغسطس آب. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 