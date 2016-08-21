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مسؤول: مصر تتوقع فائدة 5.5-6% عند طرح سندات دولية

Sun Aug 21, 2016 7:27am GMT
 
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القاهرة 21 أغسطس آب (رويترز) - قال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية إن مصر تتوقع أن تبلغ نسبة الفائدة بين 5.5 وستة بالمئة عند طرح سندات دولية نهاية سبتمبر أيلول أو أول أكتوبر تشرين الأول.

اختارت مصر الأسبوع الماضي ناتيكسيس وسيتي بنك وجيه.بي مورجان وبي.ان.بي باريبا لإدارة طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية. واختارت مكتب معتوق بسيوني للمحاماة استشاريا قانونيا محليا.

وقال كوجك بالهاتف لرويترز "نستهدف طرح سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار بأسعار فائدة تتراوح بين 5.5 وستة بالمئة وبآجال من خمسة سنوات إلى عشر.

"إذا وجدنا رغبة كبيرة وإقبالا من المستثمرين على هذا الطرح وبأسعار مناسبة فقد نزيد قيمة الطرح وقد نخفض قيمة الطرح إذا كانت أسعار الفائدة المعروضة مرتفعة. ظروف السوق ستحدد."

أرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها في خمسة أعوام في يونيو حزيران 2015 بقيمة 1.5 مليار دولار. (إعداد إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 