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مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 651.9 مليون يورو بمتوسط فائدة 2.298%

Mon Aug 22, 2016 11:16am GMT
 
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القاهرة 22 أغسطس آب (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الاثنين إنه باع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 651.9 مليون يورو بمتوسط فائدة 2.298 بالمئة في عطاء نيابة عن وزارة المالية.

وتعتمد الحكومة في الغالب على سوق المال المحلية لتمويل العجز منذ أوائل 2011 عندما تسببت انتفاضة شعبية في حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي استمرت لفترة طويلة وكان من شأنها عزوف الكثير من المستثمرين الأجانب عن الاستثمار بمصر.

ويحل موعد استحقاق الأذون في 22 أغسطس آب 2017. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 