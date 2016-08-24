مصرفيون: مصر باعت سندات خزانة بقيمة 31 مليار جنيه في "طرح استثنائي"

القاهرة 24 أغسطس آب (رويترز) - قال مصرفيون لرويترز اليوم الأربعاء إن البنك المركزي المصري باع سندات خزانة بقيمة 31 مليار جنيه في "طرح استثنائي" اقتصر على البنوك العامة.

ووفقا لبيان على الموقع الالكتروني للبورصة المصرية فإن الطرح لمدة ثلاث سنوات وبعائد ثابت 16 بالمئة سنويا. ويستحق الإصدار في 23 أغسطس آب 2019.

وتبذل مصر قصارى جهدها لإنعاش اقتصاد البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي خرجت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح مما قلص تدفقات العملات الأجنبية على البلاد.