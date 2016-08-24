مقدمة 1-مصرفيون: مصر باعت سندات خزانة بقيمة 31 مليار جنيه في "طرح استثنائي" لأجل 3 سنوات

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القاهرة 24 أغسطس آب (رويترز) - قال مصرفيون لرويترز اليوم الأربعاء إن البنك المركزي المصري باع أمس سندات خزانة بقيمة 31 مليار جنيه (3.5 مليار دولار) في "طرح استثنائي" اقتصر على البنوك العامة.

ووفقا لبيان على الموقع الالكتروني للبورصة المصرية فإن الطرح لمدة ثلاث سنوات وبعائد ثابت 16 بالمئة سنويا. ويستحق الإصدار في 23 أغسطس آب 2019.

وتبذل مصر قصارى جهدها لإنعاش اقتصاد البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي خرجت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح مما قلص تدفقات العملات الأجنبية على البلاد.

وقال أحد المصرفيين إن "بنك مصر والبنك الأهلي المصري اشتريا بالفعل سندات في العطاء الاستثنائي أمس."

(الدولار= 8.88 جنيه مصري)