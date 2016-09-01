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ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية في عطاء اليوم

Thu Sep 1, 2016 12:12pm GMT
 
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القاهرة أول سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وسنة ارتفع في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع متوسط العائد على الأذون البالغ أجلها 182 يوما إلى 15.738 بالمئة مقابل 15.575 بالمئة في العطاء السابق الذي طرح في 25 أغسطس آب.

وقفز العائد على الأذون التي يبلغ أجلها 364 يوما إلى 16.249 بالمئة من 16.071 بالمئة في العطاء السابق. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 