ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية في عطاء اليوم

القاهرة أول سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وسنة ارتفع في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع متوسط العائد على الأذون البالغ أجلها 182 يوما إلى 15.738 بالمئة مقابل 15.575 بالمئة في العطاء السابق الذي طرح في 25 أغسطس آب.