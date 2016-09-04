ارتفاع العائد على أذون خزانة مصرية في مزاد اليوم

القاهرة 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن العائد على أذون خزانة طرحتها مصر لأجل ثلاثة أشهر وتسعة أشهر ارتفع في مزاد اليوم الأحد.

وارتفع متوسط العائد على أذون لأجل 91 يوما إلى 14.482 في المئة من 14.030 في المئة في المزاد السابق الأسبوع الماضي. وزاد العائد على أذون لأجل 273 يوما إلى 16.258 في المئة من 16.128 في المئة في نفس المزاد السابق.