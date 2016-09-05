ارتفاع العائد على سندات الخزانة المصرية في عطاء اليوم

القاهرة 5 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عام ونصف العام وثلاثة أعوام وسبعة أعوام في عطاء اليوم الاثنين.

وزاد متوسط عائد السندات لأجل عام ونصف العام الصفرية الكوبون إلى 16.497 بالمئة من 16.270 بالمئة في العطاء السابق يوم 22 أغسطس آب.

وارتفع متوسط عائد سندات ثلاثة أعوام إلى 16.896 بالمئة من 16.623 بالمئة في العطاء السابق.