مصر تقدم موعد عطاءات سندات وأذون خزانة

وسيطرح البنك المركزي عطاءات أذون الخزانة البالغ أجلها ستة أشهر وسنة وسندات العشر سنوات يوم الأربعاء السابع من سبتمبر أيلول.

كما سيطرح البنك عطاءات أذون الخزانة البالغ أجلها ثلاثة أشهر وتسعة أشهر وسندات الخمس سنوات يوم الخميس الثامن من سبتمبر أيلول. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)