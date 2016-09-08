ارتفاع العائد على أذون خزانة مصرية في عطاء اليوم
القاهرة 8 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن العائد على أذون خزانة طرحتها مصر لأجل ثلاثة أشهر وتسعة أشهر ارتفع في عطاء اليوم الخميس.
وارتفع متوسط العائد على الأذون البالغ أجلها 91 يوما إلى 14.908 بالمئة من 14.482 بالمئة في العطاء السابق الأسبوع الماضي.
كما زاد العائد على الأذون التي يبلغ أجلها 266 يوما إلى 16.470 بالمئة من 16.258 بالمئة في العطاء السابق. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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