مصر تتلقى أول شريحة من قرض البنك الدولي قيمتها مليار دولار

القاهرة 9 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان إن مصر تلقت اليوم الجمعة شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس آب للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات للمساهمة في سد الفجوة التمويلية واستقرار الأسواق.