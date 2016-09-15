ارتفاع العائد على أذون خزانة مصرية في عطاء اليوم

القاهرة 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن العائد على أذون الخزانة المصرية البالغ أجلها ستة أشهر وسنة ارتفع في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 15.763 بالمئة من 15.605 بالمئة في العطاء السابق الذي طرح في السابع من سبتمبر أيلول.