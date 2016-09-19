Wed 9 Aug 2017 | 0:03 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نائب وزير المالية: مصر ستطرح سندات دولية في أكتوبر أو نوفمبر

Mon Sep 19, 2016 11:24am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة محمد معيط اليوم الاثنين إن بلاده ستطرح سندات دولية في أكتوبر تشرين الأول أو نوفمبر تشرين الثاني.

جاءت تصريحات معيط للصحفيين على هامش مؤتمر يورومني المنعقد في القاهرة اليوم.

وكانت الحكومة المصرية وافقت الشهر الماضي على طرح سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات إلى خمسة مليارات دولار في نهاية سبتمبر أيلول أو أوائل أكتوبر تشرين الأول. وتستهدف مصر طرح السندات بأسعار فائدة تتراوح بين 5.5 وستة بالمئة وبآجال من خمس سنوات إلى عشر.

واختارت مصر ناتيكسيس وسيتي بنك وجيه.بي مورجان وبي.ان.بي باريبا لإدارة طرح السندات الدولارية في الأسواق العالمية. واختارت مكتب معتوق بسيوني للمحاماة استشاريا قانونيا محليا.

وأرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها في خمسة أعوام في يونيو حزيران 2015 بقيمة 1.5 مليار دولار. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 