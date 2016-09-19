نائب وزير المالية: مصر ستطرح سندات دولية في أكتوبر أو نوفمبر

القاهرة 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة محمد معيط اليوم الاثنين إن بلاده ستطرح سندات دولية في أكتوبر تشرين الأول أو نوفمبر تشرين الثاني.

جاءت تصريحات معيط للصحفيين على هامش مؤتمر يورومني المنعقد في القاهرة اليوم.

وكانت الحكومة المصرية وافقت الشهر الماضي على طرح سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات إلى خمسة مليارات دولار في نهاية سبتمبر أيلول أو أوائل أكتوبر تشرين الأول. وتستهدف مصر طرح السندات بأسعار فائدة تتراوح بين 5.5 وستة بالمئة وبآجال من خمس سنوات إلى عشر.

واختارت مصر ناتيكسيس وسيتي بنك وجيه.بي مورجان وبي.ان.بي باريبا لإدارة طرح السندات الدولارية في الأسواق العالمية. واختارت مكتب معتوق بسيوني للمحاماة استشاريا قانونيا محليا.